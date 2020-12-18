تعرف علي قائمة مركز شباب الحمام بالقسم الثالث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قام مجلس إدارة مركز شباب الحمام بقيادة سالم زحام بقيد 26 لاعب في قائمة الفريق إستعدادا لمنافسات المجموعة الثانية عشر ب "مطروح" بالقسم الثالث.

وضمت القائمة كل من: إسلام محمد، وحمادة خميس، و عمر عيد، وحازم السيد، وكريم فيصل، ووليد صلاح، وإسلام زينهم ، وعبد العزيز إبراهيم"زيزو"، ومحمود محمد أبوالطيور ، وعيد مهدي، وفارس عطية، وأحمد مجدي، وفرج الدجروجي، ومصطفى نصار، و عبدالله أدغيم ، وأيمن مختار ، ومحمد فلفل ، ومحمودحليمو، وخالد يسري، وسامي محمد عبد الكريم ، وقاسم محسن، ومحمد مناع، وعبدالرحمن حكيم،وصالح زحام، وإسلام صلاح ، وأحمد نوبة.

ويتكون الجهاز الفني من : أحمد أدمين مدير الكرة، وإبراهيم صلاح مدير فني، وعادل عبد المنعم مدرب حراس المرمي، وأحمد علي عبد ربة مخطط أحمال.

يذكر أن منافسات المجموعة تنطلق في ال25 من الشهر الجاري ومركز شباب الحمام لن يشارك بالجولة الأولي.

وتضم المجموعة 9 فرق وهم: مطروح، ومركز شباب الحمام، والمصري السلوم، وشباب الضبعة، والشرطة، والهلال، و الحرية، والزهور، ومركز شباب برج العرب.

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