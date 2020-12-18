إبراهيم عيسى: كل أرقام الصحفيين والشبكات الشهيرة الامريكية موجودة لدى الإخوان

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تنظيم الاخوان أقوى وأكثر نفاذا فى امريكا ويوجد لوبي اخواني فى الولايات المتحدة لديه قدرات نافذة لمراكز الابحاث والدراسات وتقوم بتمويلها بدعوى تمويل العلم والدراسات ولكن الغرض الأساسي هو شراء ولاء النخبة فى وسائل الاعلام.



وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الصحافة ووسائل الاعلام الامريكي تشكل الرأي العام الامريكي وعلاقته بالدولة سواء مع تفاصيلها الداخلية أو العالم، لافتا إلى أن الاعلام فى دول أوروبا وامريكا مؤثر ونافذ ولاعب دور مؤثر.



وتابع: "تنظيم الاخوان بيعرف يبيع للأمريكان نفسه ويدعى أنه اسلامي معتدل ويؤمن بالديمقراطية وانه متعذب ومسجون فى مصر، وبيعرف يبيع ده وعارف بيعيه لمين، والاخوان عموما بيتكلموا انجليزي غير العربي وبياناتهم باللغة الانجليزية للتصدير والوصول إلى الغرب فيما تختلف بياناتهم باللغة العربية".



واستكمل: "الاخوان ناجحين انهم يخاطبوا الاعلام وشخصياته، وكل صحفيين ومحرري المواقع الامريكية والشبكات التلفزيونية المعروفة يوجد أرقامهم عند اللي بيدير أجندة الاخوان، والاخوان لديهم اجندة بأرقام العاملين فى الصحف والاعلام الامريكي".