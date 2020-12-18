محمد موسى: قطر استثمرت 15 مليار دولار في البنوك التركية عام 2018
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:41 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن قطر استثمرت 15 مليار دولار في البنوك التركية في عام 2018، لدعم الاقتصاد القطري بعد انهيار الليرة التركية بنسبة تقارب 40% أمام العملات الأجنبية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن إدارة رجب طيب أردوغان لبلاده أدى لانهيار اقتصادها بشكل كبير أمام الاقتصادات الأخرى.
وتابع محمد موسى: أن التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر بدأ منذ عشر سنوات، وفي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقيات مختلفة للتدريب العسكري ووضع قوات أردوغان في القواعد التركية بالدوحة.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن إدارة رجب طيب أردوغان لبلاده أدى لانهيار اقتصادها بشكل كبير أمام الاقتصادات الأخرى.
وتابع محمد موسى: أن التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر بدأ منذ عشر سنوات، وفي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقيات مختلفة للتدريب العسكري ووضع قوات أردوغان في القواعد التركية بالدوحة.