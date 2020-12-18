محمد موسى: قطر استثمرت 15 مليار دولار في البنوك التركية عام 2018

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قال الإعلامي محمد موسى إن قطر استثمرت 15 مليار دولار في البنوك التركية في عام 2018، لدعم الاقتصاد القطري بعد انهيار الليرة التركية بنسبة تقارب 40% أمام العملات الأجنبية.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن إدارة رجب طيب أردوغان لبلاده أدى لانهيار اقتصادها بشكل كبير أمام الاقتصادات الأخرى.



وتابع محمد موسى: أن التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر بدأ منذ عشر سنوات، وفي عام 2014 وقعت تركيا وقطر اتفاقيات مختلفة للتدريب العسكري ووضع قوات أردوغان في القواعد التركية بالدوحة.

