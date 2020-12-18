بيكهام: مستعد للمشاركة في أي مكان مع الأهلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد بالعودة إلى بيته ومستعد للمشاركة في أي مكان داخل الملعب يطلب منه الجهاز الفني للفريق الأحمر.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"لا يوجد أي نقص في النادي الأهلي، وأنا أشارك في أي مكان يراني فيه الجهاز الفني والأهم بالنسبة لي هو خدمة بيتي".

وتابع :"قبل المباراة تحدثنا مع بعضنا بأن الفرق الصاعدة تخوض مباريات قوية، وبالفعل المباريات كانت سهلة وعندما سجلنا هدف ثم بعد ذلك وصلنا إلى 3 أهداف".

وواصل :"المباراة المقبلة في إفريقيا ستكون صعبة خاصة في السفر ولكن نحن النادي الأهلي ونلعب على بطولة إفريقيا".

وأشار :"من الصعب الخروج من النادي الأهلي بيتي ولكن خرجت من أجل العودة بعد اكتساب الخبرات وتعود لاعب كبير".

واختتم :"أحمد الله على عودتي لبيتي وخوض أول مباراة وبحمد ربنا على هذه اللحظة وهي اللعب للناددي الأهلي".

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