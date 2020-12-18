بنى عبيد يستضيف كفرالشيخ فى مباراة متوازنة بالقسم الثانى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق السبت فى الثانية والنصف عصراً مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.
ومن المقرر أن يلتقي فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق مع فريق كفرالشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق .

بنى عبيد يدخل اللقاء وفى رصيده نقطتين حصدهما من التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بلدية المحلة والأوليمبى فيما تلقى الفريق هزيمة وحيدة بالجولة الثانية على ملعبه أمام المنصورة بهدف دون رد.

ويغيب عن اللقاء اللاعب أحمد جمال لاعب بني عبيد للإيقاف بعد حصوله على ٣ بطاقات صفراء فيما يغيب عصام عبدالستار للإصابة.

وشهدت الجولة السابقة تعادل كفر الشيخ مع بيلا بدون أهداف، كما تعادل بني عبيد خارج ملعبه مع الأوليمبي بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 7 نقاط
2- أبو قير 7 نقاط
3- البلدية 7 نقاط
4- سبورتنج 5 نقاط
5- الأوليمبى 5 نقاط
6-المنصورة5 نقاط
7-الجزيزة3 نقاط
8- المالية نقطتين
9- كفر الشيخ نقطتين
10- فاركو نقطتين
11- دكرنس نقطتين
12- بنى عبيد نقطتين
13- بيلا نقطتين
14- دمنهور نقطتين
15- الرجاء نقطة
16- الحمام نقطة

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