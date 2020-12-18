محمد موسى: الإخوان الإرهابية تسعى لتفتيت المنطقة ونشر الخراب

محمد موسى: الإخوان الإرهابية تسعى لتفتيت المنطقة ونشر الخراب
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:33 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لا يريد للدول العربية الاستقرار ودائما ما يسعى لتفتيت المنطقة ونشر الخراب والفوضى لتحقيق أغراضهم الخبيثة.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا التنطيم الماسوني الذي أسسه حسن البنا الذي لا يعرف أي شيء عن البناء ولا ينال من أسمه أي نصيب ويسعى إلى الهدم.
وأتم "موسى" قائلا: كل هيتكشف في الأيام القادمة فضايحهم في كل مكان وسنتصدى لهم بكل قوة وحسم".
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا التنطيم الماسوني الذي أسسه حسن البنا الذي لا يعرف أي شيء عن البناء ولا ينال من أسمه أي نصيب ويسعى إلى الهدم.
وأتم "موسى" قائلا: كل هيتكشف في الأيام القادمة فضايحهم في كل مكان وسنتصدى لهم بكل قوة وحسم".