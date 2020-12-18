محمد موسى: الإخوان الإرهابية تسعى لتفتيت المنطقة ونشر الخراب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لا يريد للدول العربية الاستقرار ودائما ما يسعى لتفتيت المنطقة ونشر الخراب والفوضى لتحقيق أغراضهم الخبيثة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا التنطيم الماسوني الذي أسسه حسن البنا الذي لا يعرف أي شيء عن البناء ولا ينال من أسمه أي نصيب ويسعى إلى الهدم.

وأتم "موسى" قائلا: كل هيتكشف في الأيام القادمة فضايحهم في كل مكان وسنتصدى لهم بكل قوة وحسم".

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