تعرف على السبب الرئيسي في عودة بعثة منتخب الشباب من تونس

تسببت إصابة حمزة علاء، حارس مرمي منتخب الشباب، والذى كان مقررًا له خوض مباراة تونس بشكل أساسي، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحة جديدة، في دعم موقف الفريق المصري من إلغاء المباراة.









وأظهرت حمزة علاء أمس كانت سلبية، ولكن بعد إجراء مسحة جديدة تأكدت إيجابية العينة، وبذلك تنعدم فرص مصر في التواجد بالبطولة، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام منتخبي الجزائر والمغرب، لوجود حارس مرمي واحد في قائمة الفراعنة.







