السياحة عن احتفالات رأس السنة: "مش قصدنا ننكد على الناس"

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قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، إن الوضع لا يسمح بإجراء احتفالات رأس السنة على نطاق واسع منعا للتجمعات، مضيفا: "مش قصدنا ننكد على الناس".



وأشار "العاصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك لجان سرية تتابع المنشأت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحا أن أماكن السهر والاحتفالات لا يكون هناك سيطرة عليها مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في غنى عنها.



وأضاف وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، أن الفنادق ستقدم حفلات عشاء بدون حفلات سهر بها تجمعات للمواطنين، متابعا: "هنقدم عشاء مع موسيقى هادية".

