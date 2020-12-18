د. أحمد عبدالوهاب يكتب: في ذكرى اليوم العالمي للغة العربية.. "حصة العربية تشكوا أهلها.. أطلقوا صراحهم"

لا إنها حصة اللغة العربية، جملة لا أكاد أسمع غيرها في أرجاء المكان، لم تكن بداية موفقة على الإطلاق، ما الذي يحدث هنا؟ ولما كل هذا؟





لا شك أن هؤلاء الطلبة اعتادوا حياة الرفاهية والرغد، فمدارسهم ليست كمدرستي المتواضعة التي تعلمت فيها، ورغم ذلك لم أكن أمل حصة العربية كحال طلابنا الآن.





ثم أننا كمعلمين نبذل كل جهدنا لتعليمهم لغتنا الجميلة، تبًا لأطفال هذا الزمان، ويكأننا لم نكن أطفالا.

كان هذا حديثي مع نفسي، أنا تلميذ الأمس الوديع، ومعلم اليوم المجتهد.





عدت إلى البيت، تناولت طعامي ثم فاكهتي المفضلة التفاح. كان التفاح غير ناضجٍ بالقدر الكافي، ولم يكن شكله كذلك جذابًا. لكني أنا الأكول للتفاح، لا يعنيني شكله أو لونه، هو التفاح ثمرتي المفضلة، وأنا راض النفس بها كيفما بدت وحيثما كانت.





أمسكت بثمار التفاح وأردت تقديمها لأبناء أخوتي، لكنهم لم يلتفتوا اليها أبدًا، واعتذروا بأسلوب رقيق: "سامحنا نحن لا نحب التفاح". تعجبت وقلت لنفسي: أنى لهم عدم أكل التفاح؟ ما لهم لا يفقهون فوائد هذه الثمرة اللذيذة؟

نظرت إلي والدتي والتي لم تُعطى حظا كبيرًا من التعليم الأكاديمي، وإن كان كل ما تعلمتهُ في الحياة بفضل دعمها لي ولأخوتي، وقالت: يا بني لم العجب؟ هكذا كنت وأنت صغير تألف أشياء لم نكن نألفها حينها. لقد خُلقت في جيل يختلف عن جيلنا، فربيت على ما سيأتي في جيلك، لا على ما مضى من جيلنا.





عذرا أمي ماذا تقصدين؟





يا بني أنت تفكر بعقلك أنت لا بعقولهم هم، تراهم على خطأ لأنهم لا يفكرون مثلك، فهم لا يحبون ثمرة التفاح، ثمرتك المفضلة، أنت الأكول لها.





ماذا عساي أن أفعل يا أمي؟ هل أترك أكل التفاح لأجلهم؟





لا يا بني بل فكر لما لا يحبون هم ثمار التفاح؟





هل لطعمها؟ أم لشكلها؟ أم لتقدمها بطريقة ربما تصرفهم عن طعمها اللذيذ؟.





حضر أخي محمد حوارنا، وهو خبير في صناعة الحلوى، وهبه الله ذوقًا في تشكيل الحلوى بطريقة مبتكرة. وفي الحال أمسك بثمار التفاح ثم نادى على أطفالنا قائلا: تعالوا تعالوا، اليوم نعلمكم كيف ترسمون شجرة من ثمار التفاح. وهنا كانت المفاجأة. لقد التف الأطفال حوله وهم منتبهون تمامًا، والأهم أنهم يأكلون ما يقدمه لهم أخي من التفاح وبنهم كبير.





تعجبت جدًا لما صنع، كيف غير عقولهم؟ كيف أقنعهم بما لم أستطع إقناعهم به؟





لقد غير أخي شكل التفاح تمامًا، شكَّله بطريقته المبدعة تشكيلًا ؛فتارة يرسم قلبًا بالتفاح، وتارة يرسم نجمة، تارة يغمره بالشوكلاتة وتارة أخرى بالعسل المصفى. الحق يقال لقد بدا التفاح حتى لي كأني لم أره من قبل. أي حسن صنع أخي! التفاح في جوهره واحد، لكن السر كيف قدمه أخي بطريقة مختلفة.





في الصباح ذهبت كالعادة إلى المدرسة ولا تزال صورة أبناء إخوتي مع التفاح لا تفارقني، حتى انتبهت ثانيًا على صوت أطفال مدرستنا "لا إنها حصة العربية"، لكن هذه المرة لم أستنكر مقولتهم، بل تذكرت قصة أولاد إخوتي مع التفاح. وسألت طلابي لماذا لا تعجبهم حصة اللغة العربية؟





قالوا سامحنا أستاذنا، هي حصة مملة ونمطية.





هنا قلت لنفسي: العيب فينا نحن المعلمين، لا زلنا نقدم لهم لغتنا العربية بطريقة تقديم التفاح التقليدية.





الطالب يسمع كلمات ربما كانت مقبولة قديما في جيلنا مثل:





" كرر، احفظ، انسخ، اجلس، لا تتحرك"، أوامر وإرشادات لا يخلو منها درس من حصص تعليم العربية، والطالب مسكين محبوس في مقعده، محبوس في نفسه، عصفور وضع في قفص، وقد خلق حرًا ليطير.





لا زلنا للأسف، أو البعض منا، يقدم الدروس بطريقة تقليدية جامدة. الطالب يريد أن يتعلم ويستمتع وأنى له المتعة والتعلم وهو حبيس مقعده مسجونا في قفص العصفور؟





لماذا لا يتعلم الطلاب عن طريق اللعب؟ وهل يكره أحد منا اللعب؟





لماذا لا يغنون ما يتعلمون؟





وأين التكنولوجيا من الحصة؟ وما دورنا كمعلمين منها؟





بالامس كانت التكنولوجيا رفاهية أما اليوم فهي فرض عين على كل معلم.





وكأني أسمع صف العربية ينادينا، نحن معلمي العربية للناطقين بها أو بغيرها، يعاتبنا عتاب المحب، أن نرتقي بحصص العربية، أن نتعلم ونقدم كل ما هو جديد من تقنيات واستراتيجيات حديثة ليقبل طلابنا على دروسهم، وأعلم أن هناك جهودًا مبذولة لمستها من أساتذة وزملاء متميزون، لا يدخرون جهدًا أبدًا لرفعة العربية ودروس العربية، لكني أتحدث هنا حديث المحب لأهله الغيور على لغته ونهضتها، لتعم التجربة على جميع طلابنا وصفوفنا في كل مكان.





حان الوقت لنتكاتف جميعًا ونحلق في سماء التدريس بكل ما هو جديد لرفعة العربية وحصة العربية، حان الوقت لنطلق سراح طلابنا ليطيروا ويسبحوا في طيات عالمهم الجديد، ذلك العالم الرقمي، عالم اللامستحيل، عالم الابتكار والابداع. دعوهم يخرجوا ويجربوا اللا مألوف فيكتشفوا ويبتكروا ويبدعوا.





حان الوقت ليرفرفوا خارج سياجنا وأقفاصنا، آن للعصفور السجين أن يخرج من عالمنا المحدود إلى عالم جديد بلا قيود أو حدود.





تحضرني الآن مقولة يقال أنها منسوبة لسقراط يقول فيها "لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم".





لم تخلق العصافير لتسجن، وكذلك أطفالنا خلقوا لينطلقوا ويبدعوا.