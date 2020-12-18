محمد موسى: التعاون القطري التركي بدأ في 2010.. واقتصاد أردوغان ينهار

محمد موسى: التعاون القطري التركي بدأ في 2010.. واقتصاد أردوغان ينهار
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:20 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن الاقتصاد التركي ينهار بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام الإخوانية والتركية الموالية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر بدأ في عام 2010، وفي عام 2014 وقعت الدولتان اتفاقية تعاون في التدريب العسكري، وتركزت القوات التركية على أرض قطر المحتلة.
وتابع: تركيا نشرت 3 آلاف جندي بري في قطر، بالإضافة للوحدات البرية والبحرية وقوات العمليات الخاصة.