محمد موسى: التعاون القطري التركي بدأ في 2010.. واقتصاد أردوغان ينهار

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن الاقتصاد التركي ينهار بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام الإخوانية والتركية الموالية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر بدأ في عام 2010، وفي عام 2014 وقعت الدولتان اتفاقية تعاون في التدريب العسكري، وتركزت القوات التركية على أرض قطر المحتلة.

وتابع: تركيا نشرت 3 آلاف جندي بري في قطر، بالإضافة للوحدات البرية والبحرية وقوات العمليات الخاصة.


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