الأهلي يضرب غزل المحلة بثلاثية نظيفة في ليلة تألق محمد شريف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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فاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف ون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي الثلاثة كلًا من محمد شريف "هدفين" في الدقيقتين 49، 80 ومحمود كهربا في الدقيقة 69.
الشوط الأول

أول فرص المباراة الحقيقة كانت في الدقيقة 10 حيث مرر محمد شريف تمريرة بينية رائعة لمحمود "كهربا" وضعته منفردًا بمحمد البشبيشي حارس غزل المحلة لكن كهربا وضع الكرة بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإحراز الهدف الأول.

ولم تظهر أي خطورة للضيوف حتى الدقيقة 20 عندما وصلت الكرة على حدود منطقة جزاء الاهلي إلى أحمد الشيخ الذي سدد كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي في أول محاولات الفلاحين الهجومية في المباراة.

معظم دقائق هذا الشوط كانت عبارة عن سيطرة من جانب أصحاب القميص الأحمر بفضل تحركات محمود كهربا ومحمد شريف لكن محاولاتهم الهجومية شهدت دفاع قوي من جانب فريق غزل المحلة.

وفي الدقيقة 30 كانت أخطر فرصة لفريق غزل المحلة حيث سدد خالد رسلان تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

ومع حلول الدقيقة 33 مرر علي معلول كرة عرضية نموذجية قابلها جيرالدو دا كوستا بضربة رأسية بجوار القائم الأيسر لمحمد البشبيشي حارس مرمى غزل المحلة وتضيع فرصة خطيرة للضيوف.

واستمر ضغط لاعبو النادي الأهلي على مرمى المحلة حيث سدد محمود "كهربا" كرة قوية أبعدها البشبيشي عن مرماه وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 37.

وواصل البشبيشي حارس المحلة التألق والتصدي للمحاولات الهجومية للاعبي الأهلي حيث تصدى لتسديدة قوية من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 39 محافظًا على شباك فريقه من تلقي أي هدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني
ولم يمر سوى 4 دقائق من انطلاق الشوط الأول حتى مرر علي معلول كرة طولية إلى محمد شريف وضعته منفردًا بمحمد البشبيشي حارس مرمى غزل المحلة ليضع الكرة داخل الشباك ويعلن الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر محمد أفشة كرة متقنة إلى زميله محمود "كهربا" جعلته منفردًا بحارس غزل المحلة محمد البشبيشي الذي تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من هدف ثان في الدقيقة 51.

وفي الدقيقبة 60 قرر كافين جونسون المدرب العام لفريق الأهلي إجراء التغيير الأول بالدفع بصلاح محسن بدلا من جيرالدو دا كوستا في محاولة منه لتنشيط الناحية الهجومية.

وطالب لاعبو الأهلي في الدقيقة 63 بركلة جزاء لكن حكم المباراة طارق مجدي حكم اللقاء رفض الانصياع لطلبهم بتأكيد من تقنية الفيديو المساعد "فار" بأن الكرة لم تلمس يد مدافع فريق غزل المحلة.

ومع حلول الدقيقة 69 مرر صلاح محسن كرة عرضية رائعة قابلها محمد شريف بضربة رأسية ارتطمت بالعارضة وتعود إلى محمود "كهربا" ويضعها داخل الشباك بكل سهولة ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي بهدفين إن محاولات لاعبو الفريق الأحمر لتسجيل المزيد من الأهداف، حيث نجح محمد شريف في إضافة الهدف الثالث لأصحاب القميص الأحمر في الدقيقة 80 بعد تمريرة من محمد مجدي "أفشة" وضعها مهاجم الأهلي داخل الشباك.

بعد الهدف الثالث للأهلي أجرى جونسون مدرب الأهلي تغييران دفعة واحدة بإشراك الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأحمد ياسر ريان بدلا من محمد هاني ومحمد شريف في محاولة لمنحهم فرصة الظهور بعد تأمين النتيجة، ثم إشراك الثنائي ياسر إبراهيم وأكرم توفيق بدلا من أيمن أشرف وحمدي فتحي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر اللقاء أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط محتلًا صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

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