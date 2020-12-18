"القومي للمرأة" يشكر النيابة العامة لموقفها الحازم في قضية فتاة "ميت غمر"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
الفجر
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اعلن المجلس القومى للمرأة عن تواصل مكتب شكاوى المرأة مع فتاة "ميت غمر"، حيث التقت الفتاة بمسؤولى المكتب، والذين قاموا بدورهم بتقديم المشوره والدعم والمساندة القانونيه لها، بالاضافة الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وقد قام المجلس بالتحرك الفوري وقام بالاتصال بكافة الجهات المعنية اعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨

وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة
وابلاغ السلطات العامة عن اى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة،

كما توجه احد محامي مكتب شكاوي المرأة بصحبة المجني عليها الي النيابة العامه لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض الاشخاص اقارب المتهمين بالتحرش بها، وقام محامي مكتب الشكاوي بالحضور مع المجني عليها خلال تحقيقات النيابه معها وتقديم الاستشاره القانونيه اللازمه لها وفقا لموقفها القانونى.

وفى هذا الصدد يتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى، النائب العام لاتخاذه قرار بحبس 7 متهمين احتياطيا لتعديهم على الفتاة، بعد أن طاردوها في شارع عام، وتحرشوا بها بالقول واللمس.
‏‎و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم و السريع وإصدارها قرارات صارمة بشأن حبس المتهمين بالتعدى على الفتاة مثمنة الدور الكبير الذى تقوم به النيابة العامة فى حماية حقوق المرأة.‎

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