محمد موسى مشيدا بوزير الداخيلة في مكافحة الإرهاب: "يعمل في صمت"

محمد موسى مشيدا بوزير الداخيلة في مكافحة الإرهاب: "يعمل في صمت"
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:18 م
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد موسى بالتوأمة بين مصر والدول العربية التي تستهدف تدريب أبناء هذه الدول الشقيقة في أكاديمية الشرطة على أحدث نظم الأمن الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في الكشف عن الجرائم والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقوة وبأعلى الطرق المتقدمة في العالم.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر تفتح زراعيها لجميع الدول العربية، لافتا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعاون مع جميع الدول الشقيقة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في محاربة التطرف.
تابع موسى، أكاديمية الشرطة من الأكاديميات العالمية، لافتا أن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة يحرص دائما على استخدم أحدث الأجهزة الأمنية وتدريس المواد الأمنية وفقا لأحد أساليب الدراسة وما يطرأ عليها من مستجدات.
وأشاد "موسى" بجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع مساعديه في مكافحة الجماعات الإرهابية والقبض على العديد من المتطرفين والممولين لهؤلاء المجرمين.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر تفتح زراعيها لجميع الدول العربية، لافتا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعاون مع جميع الدول الشقيقة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في محاربة التطرف.
تابع موسى، أكاديمية الشرطة من الأكاديميات العالمية، لافتا أن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة يحرص دائما على استخدم أحدث الأجهزة الأمنية وتدريس المواد الأمنية وفقا لأحد أساليب الدراسة وما يطرأ عليها من مستجدات.
وأشاد "موسى" بجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع مساعديه في مكافحة الجماعات الإرهابية والقبض على العديد من المتطرفين والممولين لهؤلاء المجرمين.