محمد موسى مشيدا بوزير الداخيلة في مكافحة الإرهاب: "يعمل في صمت"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد موسى بالتوأمة بين مصر والدول العربية التي تستهدف تدريب أبناء هذه الدول الشقيقة في أكاديمية الشرطة على أحدث نظم الأمن الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في الكشف عن الجرائم والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقوة وبأعلى الطرق المتقدمة في العالم.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر تفتح زراعيها لجميع الدول العربية، لافتا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعاون مع جميع الدول الشقيقة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في محاربة التطرف.

تابع موسى، أكاديمية الشرطة من الأكاديميات العالمية، لافتا أن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة يحرص دائما على استخدم أحدث الأجهزة الأمنية وتدريس المواد الأمنية وفقا لأحد أساليب الدراسة وما يطرأ عليها من مستجدات.

وأشاد "موسى" بجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع مساعديه في مكافحة الجماعات الإرهابية والقبض على العديد من المتطرفين والممولين لهؤلاء المجرمين.

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