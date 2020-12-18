مباريات مرتقبة بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق السبت مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة "منطقة الدقهلية" بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات قوية و مرتقبة.

بايونيرز المتصدر برصيد ٦ نقاط يحل ضيفا ثقيلا على كهرباء طلخا صاحب المركز الثامن برصيد ٣ نقاط فيما يسعى نبروه صاحب المركز الثانى برصيد ٦ نقاط بفارق الأهداف خلف بايونيرز لإقتناص الصدارة حينما يستضيف شباب الأمير صاحب المركز الثالث عشر بلا رصيد من النقاط.

إتحاد المنزلة صاحب المركز الثانى عشر بدون نقاط يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف ميجاسبورت صاحب المركز الرابع بالعلامة الكاملة برصيد ٦ نقاط والذى يسعى لمواصلة المنافسة على الصدارة.

بلقاس صاحب المركز الخامس برصيد ٤ نقاط يستضيف على ملعبه فريق السنبلاوين صاحب المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بفارق الأهداف خلف المتصدر بايونيرز و وصيفه نبروه.

ويستضيف منية سمنود على ملعبه ضيفه عمال المنصورة بينما يستقبل مياه الدقهلية على ملعبه ضيفه شبان بدواى فيما يحل شربين ضيفا على دقادوس.

 ترتيب المجموعة التاسعة:

١- بايونيرز ٦ نقاط
٢- نبروه ٦ نقاط
٣- السنبلاوين ٦ نقاط
٤- ميجاسبورت ٦ نقاط
٥- بلقاس ٤ نقاط
٦- مياه الدقهلية ٣ نقاط
٧- منية سمنود ٣ نقاط
٨- كهرباء طلخا ٣ نقاط
٩- شبان بدواى ١ نقطة
١٠- عمال المنصورة ٠ نقطة
١١- شربين ٠ نقطة
١٢- المنزلة ٠ نقطة
١٣- الأمير ٠ نقطة
١٤- الخيارية ٠ نقطة
١٥- دقادوس ٠ نقطة

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