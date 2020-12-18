تعليق محمد موسى على إصابة ماكرون بكورونا

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أعرب الإعلامي محمد موسى عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "نعلم جيدا حجم الجهود التي يقوم بها الرئيس الفرنسى لوقف التمدد التركي في ليبيا وسياسية أردوغان الاستعمارية".



وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية.



وقال مكتب ماكرون في بيان: "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".



وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة، موضحة أن مكتب الرئيس "يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين له، لإبلاغهم بالأمر"، لكنها أضافت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب بالوباء.



وسيعزل الرئيس الفرنسي نفسه خلال الأيام السبعة المقبلة، لتجنب تفشي العدوى بـ"كوفيد-19".

