موسى يكشف تفاصيل سرقة أردوغان مليار و858 مليون ليرة

موسى يكشف تفاصيل سرقة أردوغان مليار و858 مليون ليرة
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:09 م
أمنية فوزي
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استعرض الإعلامي محمد موسى، تفاصيل سرقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليار و858 مليون ليرة من أموال شعبه تحت شعار مصروفات سرية.
وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن المصروفات السرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي بلغت 279 مليون ليرة، خلال شهر واحد.
بينما كان حجم المصروفات السرية لأردوغان في شهر نوفمبر الماضي رقم قياسي، حيث أنفق 279 مليونًا و878 ألف ليرة على جهاز المخابرات في 30 يومًا، والذي يعد أكبر إنفاق رئاسي في تاريخ تركيا.
وتحت بند المصروفات السرية، أنفق أردوغان 220 مليون ليرة في يناير، وفي فبراير أنفق 121 مليون ليرة، وأنفق 222 مليون ليرة في مارس.
كما أنفق أردوغان في أبريل 124 مليون ليرة، و94 مليون ليرة في مايو، و223 مليون ليرة في يونيو، و273 مليون ليرة في يوليو لترتفع إجمالي مصروفات أردوغان السرية خلال 2020 إلى مليار و858 مليون ليرة.
كانت نفقات ميزانية الحكومة المركزية التركية قد زادت بنسبة 18.8 %، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، من 895 مليارًا و418 مليون ليرة، إلى تريليون و63 مليارًا و987 مليون ليرة.
وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن المصروفات السرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي بلغت 279 مليون ليرة، خلال شهر واحد.
بينما كان حجم المصروفات السرية لأردوغان في شهر نوفمبر الماضي رقم قياسي، حيث أنفق 279 مليونًا و878 ألف ليرة على جهاز المخابرات في 30 يومًا، والذي يعد أكبر إنفاق رئاسي في تاريخ تركيا.
وتحت بند المصروفات السرية، أنفق أردوغان 220 مليون ليرة في يناير، وفي فبراير أنفق 121 مليون ليرة، وأنفق 222 مليون ليرة في مارس.
كما أنفق أردوغان في أبريل 124 مليون ليرة، و94 مليون ليرة في مايو، و223 مليون ليرة في يونيو، و273 مليون ليرة في يوليو لترتفع إجمالي مصروفات أردوغان السرية خلال 2020 إلى مليار و858 مليون ليرة.
كانت نفقات ميزانية الحكومة المركزية التركية قد زادت بنسبة 18.8 %، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، من 895 مليارًا و418 مليون ليرة، إلى تريليون و63 مليارًا و987 مليون ليرة.