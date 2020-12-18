موسى يكشف تفاصيل سرقة أردوغان مليار و858 مليون ليرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استعرض الإعلامي محمد موسى، تفاصيل سرقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليار و858 مليون ليرة من أموال شعبه تحت شعار مصروفات سرية.

وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن المصروفات السرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي بلغت 279 مليون ليرة، خلال شهر واحد.
بينما كان حجم المصروفات السرية لأردوغان في شهر نوفمبر الماضي رقم قياسي، حيث أنفق 279 مليونًا و878 ألف ليرة على جهاز المخابرات في 30 يومًا، والذي يعد أكبر إنفاق رئاسي في تاريخ تركيا.

وتحت بند المصروفات السرية، أنفق أردوغان 220 مليون ليرة في يناير، وفي فبراير أنفق 121 مليون ليرة، وأنفق 222 مليون ليرة في مارس.

كما أنفق أردوغان في أبريل 124 مليون ليرة، و94 مليون ليرة في مايو، و223 مليون ليرة في يونيو، و273 مليون ليرة في يوليو لترتفع إجمالي مصروفات أردوغان السرية خلال 2020 إلى مليار و858 مليون ليرة.

كانت نفقات ميزانية الحكومة المركزية التركية قد زادت بنسبة 18.8 %، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، من 895 مليارًا و418 مليون ليرة، إلى تريليون و63 مليارًا و987 مليون ليرة.

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