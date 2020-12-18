دكتور مصطفي ثابت يحضر حفل توزيع جوائز "دير جيست" (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير: بلال احمد
Advertisements


حضر دكتور مصطفي ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر حفل توزيع جوائز "دير جيست" وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.


ومن المقرر أن تشارك مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

كما ستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان