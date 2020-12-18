دكتور مصطفي ثابت يحضر حفل توزيع جوائز "دير جيست" (صور)

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حضر دكتور مصطفي ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر حفل توزيع جوائز "دير جيست" وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.





ومن المقرر أن تشارك مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.



وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



كما ستكشف مؤسسة دير جيست خلال الحفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع اسيندنت جروب الأمريكية، واختيار الـ 4 جوائز الدولية لنجوم هوليوود مع الاحتفال بجميع الفائزين والمكرمين لهذا العام.



وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.