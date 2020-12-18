1.03 تريليون دولار ميزانية اليابان للسنة المالية 2021

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
 كشفت اليابان عن مشروع ميزانيتها الأولية للسنة المالية 2021 البالغة 106.61 تريليون ين /1.03 تريليون دولار/، مسجلة رقماً قياسيا للسنة التاسعة على التوالي، حيث تعتزم إضافة 5 تريليونات ين للأموال الاحتياطية لمكافحة وباء فيروس كورونا. وستتجاوز ميزانية السنة المالية التي تبدأ في إبريل 100 تريليون ين للعام الثالث على التوالي، متجاوزة بكثير الميزانية الأولية للسنة المالي 2020 البالغة 102.66 تريليون ين.

ولتمويل الميزانية الجديدة، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة حوالي 43.60 تريليون ين، بزيادة 11.04 تريليون ين عن الخطة الأولية للسنة المالية الحالية، وهي أول زيادة سنوية منذ 11 عاما على أساس أولي.

وتم وضع الميزانية على افتراض أن الإيرادات الضريبية ستكون حوالي 57.45 تريليون ين، بانخفاض 6.07 تريليون ين عن السنة المالية السابقة.. وعدلت الحكومة مؤخراً تقديرات إيراداتها في السنة المالية 2020 إلى 55.13 تريليون ين، نظراً لتأثير وباء فيروس كورونا على أرباح الشركات. وستنمو تكاليف الضمان الاجتماعي، التي شكلت حوالي ثلث الميزانية الأولية في السنوات الأخيرة، بنحو 150 مليار ين عن السنة المالية 2020 بسبب شيخوخة السكان السريعة، ولكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الحكومية السابقة التي توقعت زيادة ببضع مئات مليارات الين.. وعلى أي حال، يمكن لهذه الأرقام أن تفاقم القلق بشأن الوضع المالي العام في اليابان، حيث تجاوز الدين العام 1100 تريليون ين، أو أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من نهاية السنة المالية 2019، وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة الكبرى.

و بلغت مخصصات النفقات المتعلقة بالدفاع في مشروع ميزانية العام المقبل 5.34 تريليون ين بزيادة 3 مليار ين تقريباً عن مثيلتها في هذه السنة 2020، لتصبح أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ اليابان. وتشمل الميزانية الدفاعية للعام الذي يبدأ في أبريل المقبل 1.7 مليار ين للأبحاث المتعلقة بإدخال سفن مجهزة بنظام إيجيس يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية، وهي بديلة عن نظام الدفاع الصاروخي الأرضي إيجيس آشور الذي تم التخلي عن تركيبه. كما تخصص 33.5 مليار ين لتحسين صاروخ أرض-أرض من النوع 12، وهو قيد التطوير في اليابان لتوسيع نطاق إطلاقه بحيث يمكن إطلاقه من الأرض أو البحر أو الجو. وتشمل الميزانية أيضًا حوالي 200 مليار ين للبحث بواسطة الأقمار الصناعية الصغيرة لمراقبة الصواريخ المتطورة التي لا يمكن اكتشافها أو تتبعها بالمعدات الموجودة.

ومن المتوقع أن توافق حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا على مشروع الميزانية يوم الاثنين المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ نصف ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و نصف

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان