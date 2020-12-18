مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله في الفريق حمدي فتحي خلال مباراة النادي الأحمر أمام غزل المحلة.





وجاءت المشادة بسبب عتاب الثنائي على أحد الكرات ليتدخل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر موجهًا رسالة لهم "أنا واقف"، ثم تدخل محمد هاني ومحمود كهربا وأبعدوا الثنائي.









ويتقدم الأهلي على غزل المحلة حتى الآن بهدفين دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي.