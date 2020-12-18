استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)



وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الموجة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشهد تصاعدا تدريجيا اعتبارا من شهر سبتمبر، حيث وصلت للذروة حاليا، تكاد تكون أسوء من الموجة الأولى.



وأضاف أن الوضع في أمريكا صعب، حيث تم تسجيل 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة، والأمر الجيد هو إجازت نوعين نت اللقاحات، متوقعا تحسن الوضع مع الإدارة الأمريكية الجديدة.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 123701 حالة من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور أشراف الفقي، استشاري الأبحاث الاكلينيكية والمناعة، إن هيئة الدواء الأمريكية اجازت اليوم استخدام لقاح موديرنا كلقاح ثاني لفيروس كورونا.