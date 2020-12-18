أستاذ علم اجتماع: سوء معايير الاختيار للزواج سر ارتفاع حالات الطلاق

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قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن أسباب الطلاق اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية وعملية وثقافية.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشكلة الطلاق تكمن في سوء معايير الاختيار للزواج.



وأشارت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إلى أن الخلل في معايير الاختيار للزواج ظهر بعدما تحول الزواج لمؤسسة تجارية أهمها الأموال والشكليات المادية.



وأكدت على أهمية وجود تكافؤ اجتماعي وثقافي ومهني وتعليمي بين الزوجين ولذا يجب على من يتقدم للزواج أن يختار من تشبهه، لافتة إلى أن بعض الشباب والفتيات يقدمون العوامل المادية على أي شئ آخر عند اختيار شريك الحياة.

