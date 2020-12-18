عاجل.. كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك غزل المحلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني بمرمى غزل المحلة في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومع حلول الدقيقة 69 مرر صلاح محسن كرة عرضية رائعة قابلها محمد شريف بضربة رأسية ارتطمت بالعارضة وتعود إلى محمود "كهربا" ويضعها داخل الشباك بكل سهولة ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

ويتقدم الأهلي على غزل المحلة حتى الآن بهدفين دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي.

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