موسى: قطر دعمت جماعات إرهابية بـ1.5 مليار دولار

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قال الإعلامي محمد موسى إن تنظيم الحمدين القطري لا يهتم بمتطلبات شعبه في الداخل، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بنلاقي الجمعيات القطرية بتنفق سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية اللي هي دعم الإرهاب، وبيقدر مجموع هذه التبرعات ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وطبعًا ده كله بيروح لأعمال جمعيات تتستر تحت مصطلح الإغاثة في 108 دولة".



وتابع محمد موسى: "كان أبرز التبرعات القطرية للإخوان في مصر والحوثيين باليمن ولإخوان سوريا وليبيا ومالي، وهي دي الدول اللي بتعاني من الإرهاب الآن".



وأردف: "يعني أموال القطريين بتحرم عليهم وبتروح للمنظمات الإرهابية، يعني هذا التنظيم لا يعنيه شعبه يجوع ولا يشبع المهم أنه يستكمل مخططاته الإرهابية تحت أي ستار".



