موسى: قطر دعمت جماعات إرهابية بـ1.5 مليار دولار

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى إن تنظيم الحمدين القطري لا يهتم بمتطلبات شعبه في الداخل، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بنلاقي الجمعيات القطرية بتنفق سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية اللي هي دعم الإرهاب، وبيقدر مجموع هذه التبرعات ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وطبعًا ده كله بيروح لأعمال جمعيات تتستر تحت مصطلح الإغاثة في 108 دولة".

وتابع محمد موسى: "كان أبرز التبرعات القطرية للإخوان في مصر والحوثيين باليمن ولإخوان سوريا وليبيا ومالي، وهي دي الدول اللي بتعاني من الإرهاب الآن".

وأردف: "يعني أموال القطريين بتحرم عليهم وبتروح للمنظمات الإرهابية، يعني هذا التنظيم لا يعنيه شعبه يجوع ولا يشبع المهم أنه يستكمل مخططاته الإرهابية تحت أي ستار".

أخبار تهمك

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ 19 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان