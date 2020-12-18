موسى: قطر دعمت جماعات إرهابية بـ1.5 مليار دولار

موسى: قطر دعمت جماعات إرهابية بـ1.5 مليار دولار
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:59 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن تنظيم الحمدين القطري لا يهتم بمتطلبات شعبه في الداخل، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بنلاقي الجمعيات القطرية بتنفق سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية اللي هي دعم الإرهاب، وبيقدر مجموع هذه التبرعات ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وطبعًا ده كله بيروح لأعمال جمعيات تتستر تحت مصطلح الإغاثة في 108 دولة".
وتابع محمد موسى: "كان أبرز التبرعات القطرية للإخوان في مصر والحوثيين باليمن ولإخوان سوريا وليبيا ومالي، وهي دي الدول اللي بتعاني من الإرهاب الآن".
وأردف: "يعني أموال القطريين بتحرم عليهم وبتروح للمنظمات الإرهابية، يعني هذا التنظيم لا يعنيه شعبه يجوع ولا يشبع المهم أنه يستكمل مخططاته الإرهابية تحت أي ستار".