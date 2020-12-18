إحالة العاملين ب4 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أحال محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، العاملين ب4 مراكز شباب تابعة لإدارتي شبين القناطر وطوخ للشؤون القانونية، بسبب الغياب عن العمل.

يأتي ذلك في إطار تعليمات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب، حيث كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي طوخ وشبين القناطر.

ففي إدارة شباب شبين القناطر، جرى متابعة مركز شباب كفر الصهبي، ومركز شباب الشيخة سالمة، ومركز شباب العسيلة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

بينما وجد مركز شباب القلزم ومركز شباب كفر الشرفا القبلي، ومركز شباب كفر طحوريا مغلقة في أوقات العمل الرسمية، وفي مركز شباب الأحراز تبين غياب بعض العاملين به.

وفي إدارة شباب طوخ، جرى متابعة مركز شباب الدير، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل.

وزارت اللجنة الوحدة المحلية بالدير للتنسيق معها لتركيب عدد اثنين كشاف للملعب الترابي بمركز الدير، ومتابعة نشاط الجيم بمركز شباب الأحراز.

وأوصت اللجنة المراكز باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك استخراج الإيصال الرسمي لتأجير الملابس قبل ممارسة النشاط ومراجعة توزيع العمل بالمراكز.

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