وزير الخارجية البريطاني: الوضع في جنوب السودان مأساوي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
Advertisements


علق وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، على الأوضاع الإنسانية القائمة في دولة جنوب السودان.

وقال راب عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الوضع في جنوب السودان يائس تمامًا، داعيًا رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، إلى الإطلاع على استنتاجات تقرير وكالة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطالب راب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتطبيق اتفاق السلام لتجنب مآسي أخرى.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية الأليمة في جنوب السودان خلال الفترة الماضية، بفعل الأمطار الغزيرة والقتال بين الجماعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الاقتصادي ووباء كورونا. 

أخبار تهمك

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و نصف

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ نصف ساعة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان