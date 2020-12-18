مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم ١٨ ديسمبر الجاري في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمع ديني، وأسفر عن سقوط نحو ١٥ ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضًا.


وتعرب مصر عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

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