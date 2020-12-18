موسى: النظام القطري ينفق ثروات شعبه على تمويل الحركات الإرهابية

موسى: النظام القطري ينفق ثروات شعبه على تمويل الحركات الإرهابية
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:53 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن النظام القطري "حرامي" يجوّع شعبه، وينهب ثرواته وينفقها على 40 شخصا بقائمة الإرهاب الأمريكية يعيشون في قطر، ويعملون على تمويل حركة الشباب في الصومال والنصرة وداعش والقاعدة في اليمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أموال الشعب القطري تنفقها الدوحة على الحضور العسكري التركي في قطر وعلى المرتزقة "اللي بيجلبهم النظام القطري من مختلف أنحاء العالم لحماية عرشه".
وتابع: "أن أكثر ما يزيد على 2 مليون دولار يتم إرسالها من داخل قطر عبر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، واللي بتقاتل في سوريا عبر 25 حسابًا بنكيًا تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين في قطر وتركيا، وكل هذه الحسابات تنتهى إلى حسابات التنظيم الإرهابي".