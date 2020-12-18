موسى: النظام القطري ينفق ثروات شعبه على تمويل الحركات الإرهابية

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قال الإعلامي محمد موسى إن النظام القطري "حرامي" يجوّع شعبه، وينهب ثرواته وينفقها على 40 شخصا بقائمة الإرهاب الأمريكية يعيشون في قطر، ويعملون على تمويل حركة الشباب في الصومال والنصرة وداعش والقاعدة في اليمن.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أموال الشعب القطري تنفقها الدوحة على الحضور العسكري التركي في قطر وعلى المرتزقة "اللي بيجلبهم النظام القطري من مختلف أنحاء العالم لحماية عرشه".



وتابع: "أن أكثر ما يزيد على 2 مليون دولار يتم إرسالها من داخل قطر عبر أفراد من جنسيات مختلفة على شكل تبرعات لجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، واللي بتقاتل في سوريا عبر 25 حسابًا بنكيًا تم تخصيصها للتبرع للاجئين السوريين في قطر وتركيا، وكل هذه الحسابات تنتهى إلى حسابات التنظيم الإرهابي".



