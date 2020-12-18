الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك غزل المحلة

نجح محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول بمرمى غزل المحلة في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





ومرر علي معلول كرة طولية إلى محمد شريف وضعته منفردًا بمحمد البشبيشي حارس مرمى المحلة ليضع الكرة داخل الشباك ويعلن الهدف الأول للأهلي في المباراة.





ويتقدم الأهلي على غزل المحلة حتى الآن بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي.