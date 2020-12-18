محمد موسى: السفير التركي سيعود إلى إسرائيل خلال أسبوعين أو ثلاثة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم الحمدين الإرهابي وأردوغان يخشيان أنه يتم وضعهما في محور المعارض للسلام، لافتا أن عودة السفير التركي إلى إسرائيل باتت وشيكة جدا وسيكون موجود بإسرائيل خلال أسبوعين أو ثلاثة ".

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك اتصالات مباشرة ودائمة بين المسؤولين في قطر وإسرائيل ولا نرى ما يمنع الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات بشكل علني.

وتابع "موسى"، السفير القطري محمد العمادي زائر دائم إلى تل أبيب ومن بين الوجوه المعروفة في وزارة الدفاع الإسرائيلية ويقوم العمادي بزيارة إسرائيل شهريا تحت غطاء تقديم مساعدات لحركة "حماس" في غزة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية، مشيرا أن تميم سيلجأ لتسويق تطبيعه مع إسرائيل على أنه استئناف للعلاقات وليس إقامة علاقات جديدة.

أخبار تهمك

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ثلث ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان