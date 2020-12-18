محمد موسى: السفير التركي سيعود إلى إسرائيل خلال أسبوعين أو ثلاثة

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قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم الحمدين الإرهابي وأردوغان يخشيان أنه يتم وضعهما في محور المعارض للسلام، لافتا أن عودة السفير التركي إلى إسرائيل باتت وشيكة جدا وسيكون موجود بإسرائيل خلال أسبوعين أو ثلاثة ".



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك اتصالات مباشرة ودائمة بين المسؤولين في قطر وإسرائيل ولا نرى ما يمنع الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات بشكل علني.



وتابع "موسى"، السفير القطري محمد العمادي زائر دائم إلى تل أبيب ومن بين الوجوه المعروفة في وزارة الدفاع الإسرائيلية ويقوم العمادي بزيارة إسرائيل شهريا تحت غطاء تقديم مساعدات لحركة "حماس" في غزة بتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية، مشيرا أن تميم سيلجأ لتسويق تطبيعه مع إسرائيل على أنه استئناف للعلاقات وليس إقامة علاقات جديدة.

