انطلاق المؤتمر الدولي للابتكار والذكاء المعلوماتي والحوسبة الأحد المقبل





تنطلق يوم الأحد القادم والموافق 20 ديسمبر، النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الابتكار والذكاء المعلوماتي والحوسبة والتقنيات (3ICT 2020) والذي تستمر اعماله على مدى يومين حتى 21 ديسمبر، وبتنظيم كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين بالتعاون مع جامعة إيدج هيل بالمملكة المتحدة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة السلطان قابوس وجامعة دبي.













وقالت عميدة كلية تقنية المعلومات الدكتورة لمياء محمد الجسمي "إن مؤتمر 3ICT2020 – الذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين ، يهدف إلى توفير منصة للباحثين لتبادل كل ما هو جديد في ساحة الحوسبة والمعلوماتية، ولمناقشة أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة والابتكارات المكرسة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم ومنها كوفيد-19".









وأشارت إلى أن المناقشات ستتطرق إلى تأثير الجائحة في عدد من القطاعات مثل: التكنولوجيا المالية، والتعلم الإلكتروني، والأمن الإلكتروني، من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية. كما يهدف المؤتمر إلى بناء شراكات وتطوير التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية لتحقيق أهداف وإستراتيجية جامعة البحرين وهي دعم الابتكار والبحوث التي تدفع إلى الاستدامة والتنوع والازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين، وإبراز دور مملكة البحرين المؤثر في النمو المعرفي.









ويضم المؤتمر عدة محاور لمناقشة قضايا الساعة وهي الابتكارات والتقنيات بخصوص جائحة كوفيد-19، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، وسلسلة الكتل (Block Chain)، والحوسبة السحابية، وتحديات تقنية المعلومات بالنسبة للتعلم الإلكتروني وحلولها، والمرأة والتكنولوجيا، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمدن الذكية، والبيانات الضخمة، والاتصالات والشبكات المعلوماتية، وهندسة البرمجيات، والروبوتات.









وستتم خلال المؤتمر مناقشة 86 ورقة بحثية قدمها 246 باحثاً أكاديمياً من 31 دولة مختلفة، من أبرزها: المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والأردن ولبنان، وأندونيسيا، وماليزيا والهند، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والمكسيك وغيرها من الدول التي تشارك لأول مرة في هذا المؤتمر، مشيدة بالجهد البحثي السخي الذي ساهم به أساتذة جامعة البحرين.









وعقّبت العميدة د. الجسمي على زيادة المشاركة ونوعيتها وتعدد الباحثين من الدول المختلفة، قائلة: "هذا يدل على نجاح المؤتمر في نسختيه الماضيتين، والسمعة الكبيرة التي حققها 3ICT، كما يشير إلى أن الجائحة لن تعرقل جهود جامعة البحرين لمواصلة العطاء في جانب إنتاج البحث العلمي عرضاً وتقييماً ومتابعة، وعقد المؤتمرات والشراكات.









وسيكون المتحدث الرئيسي للمؤتمر الرئيس التنفيذي لبنفت البحرين عبدالواحد الجناحي، كما سيضم عدداً من المتحدثين الرئيسيين، مثل البروفيسور فينتشنزو بيوري من جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو في إيطاليا، الذي سيناقش أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي في الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.









والبروفيسورة هيلين كاراتزا من جامعة أرسطو في ثيسالونيكي باليونان، وستتناول أحدث التقنيات في الحوسبة السحابية التي تدخل في جدولة التطبيقات في الوقت الفعلي. والبروفيسور كيفين كوران من جامعة أولستر بالمملكة المتحدة الذي سيعرض عمله في الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال أساليب التشفير المتماثلة الجديدة. والبروفيسور رؤوف بوطابة من جامعة واترلو في كندا الذي سيناقش تحديات وفرص أتمتة الشبكات في الحياة اليومية.









وترعى المؤتمر شركة هواوي، بصفتها الراعي الإستراتيجي، وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بصفتها الراعي الذهبي، وشركة الخليج للحاسبات الآلية GBM (Gulf Business Machines) كونها الراعي الفضي، كما يحظى المؤتمر بدعم تقني من جمعيتي معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ،(IEEE)ومعهد الهندسة والتكنولوجيا(IET)، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA).









وسيتم نشر جميع الأوراق العلمية المقبولة في قاعدة بيانات IEEE Xplore/Scopus، وسيتم نشر الموضوعات المميزة في المجلات العلمية التي تنشرها جامعة البحرين.



