وكيل لاعب الزمالك السابق يكشف أحقيته في غرامة مالية على الأبيض

تحدث وائل الخربتاوي وكيل الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، عن حقيقة تغريم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الفريق الأبيض، مليونًا و200 ألف دولار.





وقال الخربتاوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، أن اللاعب تقدم بشكوى منذ عامين للمطالبة بتغريم الزمالك وحقوقه المالية، موضحًا أن الزمالك كسب الجولة الأولى من القضية لدى لجنة فض المنازعات بالفيفا، ثم فاز اللاعب بالطعن وحصل على قرار بتغريم الزمالك 400 ألف دولار.





وتابع أن اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية الدولية وقرر تغريم الزمالك مليونًا و200 ألف دولار، موضحًا أن اللاعب اتهم الزمالك بمعاملته بعنصرية وبطريقة غير آدمية، كما إلى أن موقف الزمالك ضعيف ويحق له الطعن ضد القرار، لكن على الأرجح سيتم رفضه.



