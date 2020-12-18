وكيل لاعب الزمالك السابق يكشف أحقيته في غرامة مالية على الأبيض

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث وائل الخربتاوي وكيل الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، عن حقيقة تغريم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الفريق الأبيض، مليونًا و200 ألف دولار.

وقال الخربتاوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، أن اللاعب تقدم بشكوى منذ عامين للمطالبة بتغريم الزمالك وحقوقه المالية، موضحًا أن الزمالك كسب الجولة الأولى من القضية لدى لجنة فض المنازعات بالفيفا، ثم فاز اللاعب بالطعن وحصل على قرار بتغريم الزمالك 400 ألف دولار.

وتابع أن اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية الدولية وقرر تغريم الزمالك مليونًا و200 ألف دولار، موضحًا أن اللاعب اتهم الزمالك بمعاملته بعنصرية وبطريقة غير آدمية، كما إلى أن موقف الزمالك ضعيف ويحق له الطعن ضد القرار، لكن على الأرجح سيتم رفضه.

وأكد الخربتاوي أن إدارة الزمالك عليها التواصل مع اللاعب وحل الأمر وديًا، خاصة أن الفريق قد يتم تهديده في القيد بالموسم الجديد.

أخبار تهمك

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ 43 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

منذ أقل من ساعتين

اللجنة الثلاثية تبدأ عملها وتتطلع للدعم

منذ 37 دقيقة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

07:59 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان