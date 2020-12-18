محمد موسى يكشف كواليس تطبيع قطر مع إسرائيل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، زار الدوحة أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة بطائرات خاصة في رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كوهين بيعد المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو المسؤول عن الاتصالات الإسرائيلية مع الدول العربية.

وتابع "موسى"، هناك معلومات مسربة تؤكد وجود اتصالات مشابهة تجري سرا بين إسرائيل وتركيا من أجل إعادة السفير التركي إلى تل أبيب وعودة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة، وهناك تنسيق ما بين البلدين اتجاه الإنفتاح نحو إسرائيل".

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