داليا مبارك تترجم شعورها بأغنيتها الجديدة "أتجمل لنفسي"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تستعد الفنانة السعودية داليا مبارك لوداع عام ٢٠٢٠ بأغنية " أتجمل لنفسي " التي تجدد فيها التعاون مع الشاعر أنور المشيري . 




وفي هذا الإطار وصفت داليا المشيري بالرائع و قالت للإعلامي ايلي نخله في برنامج the insider بالعربي أنه ترجم مشاعر جنون الحب و الشوق عند كل أنثى بطريقة لمستها كثيراً . 




و أضافت الى أن المشيري قد يكون قد ترجم شعوراً عاشته بنفسها . 




و عن مشاريعها المستقبلية كشفت داليا أنها تستعد لتقديم عمل تراثي من جنوب السعودية من ألحان الموسيقار طلال كما وتجدد التعاون مع علي صابر اضافة الى أغنية كلاسيكية مع سلطان خليفة الذي نجحت معه في ٢٠٢٠ بأغنية " كده ممكن ".




من جهة أخرى ، تنتظر داليا ولادة ابنتها الثانية التي اختارت لها اسماً موسيقياً مميزاً دون أن تكشف عن الإسم الذي اختارته . 




داليا قالت في ختام اللقاء أن ابنتها الكبيرة Lilly summer لا تشعر بالغيرة من حملها بل أشارت الى أنها ستكون شقيقة رائعة كونها تتميز بحنيتها من لحظة ولادتها .

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