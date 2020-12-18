إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

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شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، حملة مكبرة للمرور علي عدد من المراكز التعليمية(السناتر) التابعة لقسم باب شرق، بالتنسيق بين حي وسط وإدارة وسط التعليمية.



جاء ذلك علاء يوسف رئيس حي وسط، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة لاغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.



حيث تم خلال الحملة المرور علي عدد من المراكز التعليمية، وإغلاق عدد ٤ مراكز غير مرخصة،ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلي تحرير محاضر الإغلاق اللازمة ؛في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.



شارك في الحملة من حي وسط؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص ؛ومن ادارة وسط التعليمية:ادارة الاتصال السياسي وإدارة الشئون القانونية، وجاري متابعة الحملات، والعمل مستمر.

