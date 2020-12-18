إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements


شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، حملة مكبرة للمرور علي عدد من المراكز التعليمية(السناتر) التابعة لقسم باب شرق، بالتنسيق بين حي وسط وإدارة وسط التعليمية.

جاء ذلك علاء يوسف رئيس حي وسط، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة لاغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

حيث تم خلال الحملة المرور علي عدد من المراكز التعليمية، وإغلاق عدد ٤ مراكز غير مرخصة،ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلي تحرير محاضر الإغلاق اللازمة ؛في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

شارك في الحملة من حي وسط؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص ؛ومن ادارة وسط التعليمية:ادارة الاتصال السياسي وإدارة الشئون القانونية، وجاري متابعة الحملات، والعمل مستمر.
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
إغلاق 4 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ 41 دقيقة

عاجل - تغيير مفاجيء في تشكيل الأهلي قبل مواجهة المحلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

اللجنة الثلاثية تبدأ عملها وتتطلع للدعم

منذ 35 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجأة من الأهلي بشأن صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:24 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

07:59 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان