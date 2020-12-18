محمد موسى: قطر ستعلن التطبيع مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة

Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن تنظيم الحمدين الفاسد وقطر يتجهوا لإشهار عقود من الاتصالات السرية والعلنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.



وأضاف موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "لن يكون مفاجئا إعلان النظام القطري عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة".



وتابع "موسى"،: "خلال الأشهر الأخيرة كانت هناك حركة نشطة بين الدوحة وتل أبيب تحت غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة".

