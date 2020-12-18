محمد موسى: مصر لتأمينات الحياة تشهد طفرة نوعية

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قال الإعلامي محمد موسى إن شركة مصر لتأمينات الحياة من الشركات الوطنية التي تشهد طفرة نوعية في كل شيء، وهذا بفضل الإدارة المتميزة للدكتور أحمد عبدالعزيز ومعاونيه.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشركة حققت أرقاما كبيرة في أرباحها خلال الأربع سنوات الماضية.



وتابع: "من هنا بدأت الشركة منظومة جديدة وهي المشاركة المجتمعية، ومشاركتها جاءت من خلال رعاية فريق غزل المحلة، وهي مشاركة كانت مطلوبة لأن هذا الفريق العريق اللي كان يمتع جماهير الكره المصرية كان يحتاج إلى دعم كبير لإعادته مرة أخرى لمكانته".



