محمد موسى: مصر لتأمينات الحياة تشهد طفرة نوعية

محمد موسى: مصر لتأمينات الحياة تشهد طفرة نوعية
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:24 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن شركة مصر لتأمينات الحياة من الشركات الوطنية التي تشهد طفرة نوعية في كل شيء، وهذا بفضل الإدارة المتميزة للدكتور أحمد عبدالعزيز ومعاونيه.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشركة حققت أرقاما كبيرة في أرباحها خلال الأربع سنوات الماضية.
وتابع: "من هنا بدأت الشركة منظومة جديدة وهي المشاركة المجتمعية، ومشاركتها جاءت من خلال رعاية فريق غزل المحلة، وهي مشاركة كانت مطلوبة لأن هذا الفريق العريق اللي كان يمتع جماهير الكره المصرية كان يحتاج إلى دعم كبير لإعادته مرة أخرى لمكانته".