عبد الحفيظ يعترض على حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة





وبعد قيام الحكم الرابع بالإعلان عن احتساب دقيقتين كوقت بدل من الضائع اعتوض عبد الحفيظ ليطالبه الحكم الرابع بالهدوء.





وأنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة على "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





احتج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرار طارق مجدي حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام غزل المحلة بسبب احتسابه دقيقتين كوقت بدل من الضائع للشوط الأول.