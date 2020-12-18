التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وغزل المحلة





أول فرص المباراة الحقيقة كانت في الدقيقة 10 حيث مرر محمد شريف تمريرة بينية رائعة لمحمود "كهربا" وضعته منفردًا بمحمد البشبيشي حارس غزل المحلة لكن كهربا وضع الكرة بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإحراز الهدف الأول.





ولم تظهر أي خطورة للضيوف حتى الدقيقة 20 عندما وصلت الكرة على حدود منطقة جزاء الاهلي إلى أحمد الشيخ الذي سدد كرة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي في أول محاولات الفلاحين الهجومية في المباراة.





معظم دقائق هذا الشوط كانت عبارة عن سيطرة من جانب أصحاب القميص الأحمر بفضل تحركات محمود كهربا ومحمد شريف لكن محاولاتهم الهجومية شهدت دفاع قوي من جانب فريق غزل المحلة.





وفي الدقيقة 30 كانت أخطر فرصة لفريق غزل المحلة حيث سدد خالد رسلان تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة 33 مرر علي معلول كرة عرضية نموذجية قابلها جيرالدو دا كوستا بضربة رأسية بجوار القائم الأيسر لمحمد البشبيشي حارس مرمى غزل المحلة وتضيع فرصة خطيرة للضيوف.





واستمر ضغط لاعبو النادي الأهلي على مرمى المحلة حيث سدد محمود "كهربا" كرة قوية أبعدها البشبيشي عن مرماه وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 37.





وواصل البشبيشي حارس المحلة التألق والتصدي للمحاولات الهجومية للاعبي الأهلي حيث تصدى لتسديدة قوية من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 39 محافظًا على شباك فريقه من تلقي أي هدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام ضيفه غزل المحلة في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.