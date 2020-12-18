مصطفى بكري: رئيس كوريا الجنوبية منح وسام استحقاق من الطبقة الأولى لوزير المالية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس كوريا الجنوبية، منح الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر.

وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم منح المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية؛ لدوره البارز فى تمكين الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية.

وأشار بكري إلى أن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، قلد نيابة عن رئيس كوريا الجنوبية، الدكتور محمد معيط، والمهندس خالد نصير الأوسمة.

- وأوضح بكري أن وزير المالية عبر عن سعادته بهذا التكريم الذى يعكس عمق وتميز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث أكد معيط أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التى ترتقى لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية.

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