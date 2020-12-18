بكري: السيسي يعمل 24 ساعة في اليوم (فيديو)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن المتابعة بنفسه، مردفًا: "بينزل ويدور ويتناقش مع العاملين ويقف معهم في المشروعات".

وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذا يدل على أن الرئيس مهموم بكل إنجاز ويحب المتابعة بنفسه لعامل السرعة والإتقان والجودة"، مضيفا "لهذا نرى نصر مختلفة اليوم عن سنوات مضت".

وأردف الإعلامي مصطفى بكري،"بقدر سعادتنا بزيارات الرئيس المفاجئة لمواقع العمل والتي غالبا ما تكون يوم الجمعة، بقدر إشفاقنا عليه لأنه يعمل 24 ساعة في 24 ساعة".

واختتم بكري: "يا ريت كل مسئول ومواطن يقتدي بسلوك الرئيس ".

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