"صاحي الليل" كليب راقٍ لأغنية جديدة تنضمّ الى مكتبة "سلطان الطرب"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كسَر "سلطان الطرب" جورج وسوف رتابة المشهد وحواجز الركود الفني التي تحاصر الأغنية والعالم نتيجة جائحةً كورونا ، فأطلق عملاً جديداً يصخب بالحياة والحب .





"صاحي الليل" أغنية جديدة انضمّت الأسبوع الفائت الى مكتبة وسوف الفنّية ضمن باقة إصدارات Anghami original، 



وفي الساعات الماضية أطلّ "السلطان" عبر "كليب" راقٍ ومختلف خاص بهذه الأغنية أخرجه رودولف جبر بحلّة وفكرة مميّزتين. لوحات راقصة عالية الاحتراف قدمتها فرقة "ميّاس" لمصمّم ومدرّب الرقص نديم شرفان ، ترمز لمعاني "صاحي الليل"، من بينها مشهدية على شكل عقارب الساعة مع تصوير إسقاطي على الراقصين. 



"صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.




يمكنكم مشاهدة "الكليب" على اليوتيوب عبر الرابط:
https://youtu.be/VfROchlN5sM

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