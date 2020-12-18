"هيدمرك".. صاحب فيديو "محمد وبسنت" يحذر حبيبته

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الطفل محمد حسام، صاحب فيديوهات "محمد وبسنت"، رسالة إلى بسنت زميلته بالمدرسة، قائلا: "يا بسنت يا حبيبة قلبي، أنا بموت فيكي، بحبك وبعشقك، وعمري ما هسيبك خالص".

وقال "حسام"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "دماغي مش هتنساكي"، محذرا إياها من زميلهم بالفصل ياسين، قائلا: "ياسين هيدمر حياتك".

ولفت إلى أن ياسين تعدى عليه بالضرب في الفصل، وتسبب في كسر أسنانه، ليرد والده، "ياسين زق محمد وأحد أسنانه اتكسرت، بس محمد عضه".

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