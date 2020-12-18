عالم أزهري يكشف أسباب ضعف الإيمان بالله

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد عاماء الأزهر الشريف، إن ضعف الإيمان بالله له العديد من الأسباب التي يحرص المُسلم على الابتعاد عنها، حيث أن الابتعاد عن الأجواء الإيمانية والصحبة الصالحة والقُدوة الحسنة لفترةً طويلةً تعمل على البعد عن الله، لما في ذلك من الابتعاد عن الأجواء الإيمانية التي يمكن للإنسان أن ينعم فيها بقوة الإيمان ولين القلب، والابتعاد عنها يؤدي إلى قسوته.

وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج "المسلمون يتسائلون"، المذاع على قناة "المحور"، أن من ضعف الايمان يأتي التواجد في بيئة تعلوها المعاصي؛ كالاختلاط وسماع الأغاني، وذكر الدنيا ونسيان الآخرة وكثرة التعلق والانشغال بالدنيا؛ كالمال، والزوجة، والأولاد، ونسيان طاعة الله – تعالى، مما يؤدي بالإنسان إلى انشغال قلبه، وقد حذر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك.

وتابع: "المؤمن القوي هو الذي يعمل للآخرة، وتكون عزيمته للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر قوية، ويتحمل مشاق الدعوة إلى الله -تعالى-، ويكون شديد الرغبة والنشاط في القيام بالطاعات؛ كالصلاة والزكاة، ولا يتكاسل عنها، ويطلب العون من خالقه، وإن أصابه شيء مما يكرهه ينسبه إلى قدر الله -تعالى- وإرادته، وهذا المؤمن خيرٌ عند الله -تعالى- من المؤمن الضعيف.

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