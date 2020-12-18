فريق عمل "أهل الكهف" يبدأ تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بدأ اليوم فريق عمل فيلم "أهل الكهف" تصوير أول مشاهدهم في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك عدة أسابيع علي أن تنتقل أسرة الفيلم لمكان تصوير اَخر بعد إنتهاء مشاهدهم بالمدينة.




والفيلم من بطولة "خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.




ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظراً لكم النجوم الذي يشارك به، كما استعان المنتج وليد منصور بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.




يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.

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