تعرف على حجم تعاملات المستثمرين في البورصة خلال الأسبوع المنقضي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع بأداء المؤشرات الرئيسية مدفوعة بمبيعات الأجانب ، وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو البيع بقيمة 267 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التعاملات ، وإتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 47.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” الرئيسي بنسبة 1.3%، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 2066 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% إلى 3001 نقطة.





وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7% ما يعادل 4.5 مليار جنيه ليسجل 645.7 مليار جنيه مقابل 650.2 مليار الأسبوع السابق له.





وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن السهم المتحكم في تراجع المؤشر الرئيسي هو البنك التجاري الدولي وبسبب ما حدث في الأونة الاخيرة من مشاكل متعلقة بة تسببت في تاجيل قوائمة المالية لأكثر من مصري مما جعل المؤسسات تتابع السهم دون الدخول فية وذلك مع العلم أن السهم محبوس فية إستثمارات مؤسسية عالية وسيولة ضخمة لو لم تحدث تلك المشكلة لتخطينا حاجز 12000 نقطة بسهولة وانطلقنا لنقاط قياسية جديدة .