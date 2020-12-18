أمطار وشبورة على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 19 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
أمطار وشبورة على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت
أمطار وشبورة على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت

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