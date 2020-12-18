محمد موسى: بنك القاهرة يستهدف بناء مصر الحديثة
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:58 م
أمنية فوزي
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى بمشروع تطوير قرية سمطا بحري بمحافظة قنا الذى أطلقه بنك القاهرة، وذلك ضمن مبادراته لتحقيق الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر المستحقة بالقرية.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مؤسسة "صناع الخير" لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر المستحقة بالقرية، مؤسسة وطنية بتشارك في المسئولية الاجتماعية وتساهم في التخفيف عن المواطنين في مختلف المجالات".
وتابع "موسى"، فكر طارق فايد رئيس بنك القاهرة، متجه بقوه تجاه المشاركة المجتمعية من أجل بناء مصر الجديدة، بالاضافة إلى مشروع "المهنة الواحدة" الذي يقوم على إقامة مشروعات تنموية صغيرة تتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية لسكان القرية، والنشاط الرئيسى لهم وتدريبهم عليها، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح مشروعهم لإتاحة لهم دخل مستدام.
وأتم "موسى" قائلا: "مشاركة بنك القاهرة في المسئولية المجتمعية حاجة تشرح القلب وتفرح".