محمد موسى: بنك القاهرة يستهدف بناء مصر الحديثة

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أشاد الإعلامي محمد موسى بمشروع تطوير قرية سمطا بحري بمحافظة قنا الذى أطلقه بنك القاهرة، وذلك ضمن مبادراته لتحقيق الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر المستحقة بالقرية.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مؤسسة "صناع الخير" لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر المستحقة بالقرية، مؤسسة وطنية بتشارك في المسئولية الاجتماعية وتساهم في التخفيف عن المواطنين في مختلف المجالات".



وتابع "موسى"، فكر طارق فايد رئيس بنك القاهرة، متجه بقوه تجاه المشاركة المجتمعية من أجل بناء مصر الجديدة، بالاضافة إلى مشروع "المهنة الواحدة" الذي يقوم على إقامة مشروعات تنموية صغيرة تتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية لسكان القرية، والنشاط الرئيسى لهم وتدريبهم عليها، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح مشروعهم لإتاحة لهم دخل مستدام.



وأتم "موسى" قائلا: "مشاركة بنك القاهرة في المسئولية المجتمعية حاجة تشرح القلب وتفرح".

