جهود أمنية لكشف غموض واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر وكاميرات ومراوح من مدرسة ببني سويف

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تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محتويات معمل الحاسب الآلى وكاميرات مراقبة، من معمل مدرسة بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب المحافظة.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة سمسطا يفيد الإبلاغ عن واقعة سرقة محتويات معمل الحاسب الآلى وكاميرات مراقبة ومراوح كهربائية، من معمل مدرسة بقرية بدهل التابعة لدائرة مركز سمسطا.



وعلى الفور أنتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين من التحريات الأولية قيام مجهولين بالقفز أعلى سور المدرسة وكسر ابواب معمل المدرسة وسرقة أجهزة حاسب الي وكاميرات مراقبة وبعض المراوح الكهربائية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.