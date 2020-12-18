الفيفا يُعلن تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اللجنة الثلاثية التى ستدير اتحاد الكرة خلفًا لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى قرر الفيفا رحيلهم أمس.

وجاء أسماء الثلاثي : أحمد مجاهد ومحمد خالد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

ويذكر أن اللجنة الثلاثية التى ستدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ستكون حتي شهر يناير القادم ثم إجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة الخماسية تضم كل من عمرو الجنايني ومحمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله

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