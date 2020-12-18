تراجع هامشي لمؤشر بورصة النيل خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:45 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي بالبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل سجلت 8 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 20.5 مليون ورقة منفذة على 1032 عملية
واستحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72%.
وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074.72 نقطة تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10844.58 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2066.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 3001.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.72% مغلقًا عند مستوى 13062.36 نقطة.
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