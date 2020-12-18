تراجع هامشي لمؤشر بورصة النيل خلال تعاملات الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي بالبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل سجلت 8 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 20.5 مليون ورقة منفذة على 1032 عملية





واستحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72%.



